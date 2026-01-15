Суд изъял два участка в Барвихе по иску Генпрокуратуры

Московский областной суд изъял в пользу государства участки двух ответчиков в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Об этом сообщила адвокат одного из ответчиков Екатерина Романцова.

«Мособлсуд изъял два участка: Екатерины Джанашии и участок, который принадлежал компании "Консуэй". Остальные ответчики заключили мировое соглашение с Генпрокуратурой и выкупили свои участки, заплатив по четыре кадастровых стоимости за объект»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Романцова.

Генпрокуратура в январе 2024 года обратилась в суд с иском, в котором требовала вернуть 13 участков, изначально относившихся к санаторию «Барвиха» Управления делами президента России. В 2001 году, как утверждает надзорное ведомство, земли были незаконно приватизированы и переданы компании «Кантри-Про». В иске было указано, что компания продала участки предпринимателям по заниженной в 236 раз стоимости «под прикрытием реализации инвестиционного проекта» — реконструкции построенной в XIX веке усадьбы баронессы Майендорф.

В августе 2024 года Мособлсуд отказался удовлетворить иск Генпрокуратуры из-за истекшего срока давности. Однако в октябре 2025-го дело направили на новое рассмотрение.

