Муниципальному центру спортобъектов и ГТО передали «Ковалихинские бани»

МАУ «Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"» в Нижнем Новгороде с января 2026 года передали бани на улице Ковалихинской, 58/16. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в городском департаменте спорта 15 января в ответ на запрос.

Учреждение приняло бани «в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности, включающей в себя в том числе услуги по деятельности бань и душевых».

Ранее мэрия утвердила центру ГТО тарифы на помывку в банях. Они аналогичны тарифам, действовавшим у «Нижегородских бань», которые с декабря 2025 года окончательно преобразовали из муниципального предприятия в акционерное общество.

В ноябре 2025 года губернатор Глеб Никитин сообщал, что «Ковалихинскими банями» заинтересовался инвестор.

В состав «Нижегородских бань», не считая теперь комплекса на Ковалихинской, входит девять объектов в разных районах города.

