Инвестор заинтересовался «Ковалихинскими банями» в Нижнем Новгороде
«Ковалихинскими банями» в Нижнем Новгороде заинтересовался инвестор. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на встрече с бизнесом 19 ноября 2025 года.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Детали проекта он не привел. Глава минтуризма региона Сергей Яковлев рассказал, что у ассоциации рестораторов была идея сделать вместо «Ковалихинских бань» «некие Сандуны» (исторический банный комплекс в Москве).
«Ковалихинские бани» находятся в центре Нижнего Новгорода и принадлежат городскому предприятию «Нижегородские бани», которое власти преобразовали из муниципального в акционерное общество.
Изменение формы собственности бань в мэрии поясняли требованием федерального законодательства. При обсуждении вопроса об акционировании депутаты опасались, что впоследствии часть акций будет продана. Однако тогда на этот вопрос чиновники однозначного ответа не дали.
В состав АО «Нижегородские бани» входит 10 комплексов, они в том числе оказывают услуги по сниженным тарифам льготникам.