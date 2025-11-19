Инвестор заинтересовался «Ковалихинскими банями» в Нижнем Новгороде

«Ковалихинскими банями» в Нижнем Новгороде заинтересовался инвестор. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на встрече с бизнесом 19 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Детали проекта он не привел. Глава минтуризма региона Сергей Яковлев рассказал, что у ассоциации рестораторов была идея сделать вместо «Ковалихинских бань» «некие Сандуны» (исторический банный комплекс в Москве).

«Ковалихинские бани» находятся в центре Нижнего Новгорода и принадлежат городскому предприятию «Нижегородские бани», которое власти преобразовали из муниципального в акционерное общество.

Изменение формы собственности бань в мэрии поясняли требованием федерального законодательства. При обсуждении вопроса об акционировании депутаты опасались, что впоследствии часть акций будет продана. Однако тогда на этот вопрос чиновники однозначного ответа не дали.

В состав АО «Нижегородские бани» входит 10 комплексов, они в том числе оказывают услуги по сниженным тарифам льготникам.

Галина Шамберина