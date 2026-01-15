Центр ГТО стал оказывать услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде

«Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"» в Нижнем Новгороде стал оказывать банные услуги. С января 2026 года мэрия утвердила учреждению тарифы на эти цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В общих отделениях бань тарифы останутся такими же, как для МП «Нижегородские бани», преобразованного в конце декабря в акционерное общество: 250 руб. для ряда льготников; бесплатно для участников ВОВ, ветеранов боевых действий, малоимущих и детей до семи лет; 500 руб. для всех остальных.

Кроме того, для центра ГТО установлены тарифы на трехчасовую помывку в отделении «Люкс»: 450 руб. для детей и 900 руб. для взрослых. И тарифы на услуги в парных номерах бани: от 1,3 тыс. до 1,6 тыс. руб. за час в отделениях, рассчитанных на три-шесть человек.

Ранее у центра ГТО были только тарифы на прокат спортивного инвентаря, площадок и размещение рекламы на бортах хоккейных коробок. А все муниципальные бани Нижнего Новгорода находились у «Нижегородских бань». «Ъ-Приволжье» направил в мэрию запрос, чтобы уточнить, какими банями стал управлять центр ГТО.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские депутаты согласовали приватизацию муниципальных бань в 2024 году. Предприятие преобразовали в акционерное общество, процедура завершилась в декабре 2025 года. Единственным учредителем остается Нижний Новгород.

В ноябре 2025 года губернатор Глеб Никитин сообщал, что «Ковалихинскими банями», которые входят в «Нижегородские бани», заинтересовался инвестор.

Галина Шамберина