Минфин США расширил санкции в отношении Ирана

Минфин США расширил список санкций в отношении Ирана, добавив в него 11 лиц и 13 организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского министерства.

В обновленный санкционный список попали организации, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Сингапуре и Великобритании, в том числе газовые и нефтяные компании. Кроме того, в перечне указана тюрьма Фардис.

Президент США Дональд Трамп 14 января заявил, что «точно знает», какие меры воздействия окажут Соединенные Штаты на Иран из-за подавления массовых протестов. Однако президент не сказал, собирается ли Вашингтон воздействовать на Тегеран военными или какими-либо другими методами. Вчера страны G7 заявили, что готовы ввести новые меры против Ирана.