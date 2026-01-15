75% опрошенных американцев выступили против присоединения Гренландии к США

Согласно опросу, проведенному телеканалом CNN, 75% американцев выступают против попыток Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Идею американского президента считают спорной даже сторонники Республиканской партии: 50% опрошенных из них выступают против попыток господина Трампа установить контроль над Гренландией. Среди сторонников Демократической партии против этого шага высказались 94% респондентов.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, объясняя это соображениями национальной безопасности. Накануне американский президент заявил, что США защитят Гренландию от влияния России и Китая, и призвал Данию немедленно «убраться» с острова. 14 января в Белом доме прошли закрытые переговоры министров иностранных дел Гренландии и Дании Вивиан Мотцфельдт и Ларса Лёкке Расмуссена, госсекретаря США Марко Рубио и американского вице-президента Джей Ди Вэнса. На них представители Дании и Гренландии пытались убедить господина Трампа отказаться от этой идеи, но переговоры оказались безрезультатными. В ответ на это сразу несколько европейских стран объявили об отправке своих военных в Гренландию для участия в военных учениях. США в них участвовать не будут.

Кирилл Сарханянц