Дании не удалось убедить США отказаться от планов на Гренландию
Дании не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Об этом заявил датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он отметил, что королевство готово рассмотреть любые запросы США по вопросу безопасности острова.
«США уже имеют широкий военный доступ к Гренландии, и они всегда могут запросить увеличение своего присутствия в Гренландии. По этой причине мы хотели бы услышать, есть ли у США какие-либо дополнительные запросы. В этом отношении мы конструктивно рассмотрим любой такой запрос»,— сказал он.
Премьер-министр Дании сообщил, что датская и американская стороны создадут рабочую группу высокого уровня для переговоров по ситуации вокруг острова. «Гренландия на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания»,— заявил Ларс Лекке Расмуссен. Он также опроверг слова президента США Дональда Трампа о китайских кораблях у острова. Он заявил, что военное присутствие КНР у Гренландии наблюдалось около 10 лет назад.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, объясняя это соображениями национальной безопасности. Сегодня американский президент заявил, что США защитят Гренландию от влияния России и Китая. При этом Дания и власти Гренландии исключали возможность присоединения острова к США.