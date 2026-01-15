Главврача роддома в Новокузнецке отправили под домашний арест

Центральный райсуд Новокузнецка отправил под домашний арест главного врача «Новокузнецкой государственной клинической больницы №1» Виталия Херсакова по делу о гибели девяти младенцев в новогодние праздники, передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы отправить руководителя учреждения в СИЗО. Адвокаты главного варча просили для подзащитного избрать меру пресечения в виде запрет определенных действий или подписку о невыезде. Как писал «Ъ-Сибирь», правоохранители задержали Виталия Херасков в ночь с 13 на 14 января. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).

15 января Центральный райсуд Новокузнецка также избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных акушерского стационара №1 больницы Алексею Эмиху. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам причинения смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ). Оба фигуранта дела свою вину отрицают.

По данным Следственного комитета РФ, в период с 4 по 12 января в Новокузнецкой горбольнице №1 скончались девять новорожденных. Ранее главврач медицинского учреждения уверял, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем. После трагедии в Кузбассе началась проверка всех роддомов, которую планируют завершить до 9 февраля.

Александра Стрелкова