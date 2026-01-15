МИД РФ назвал нелегитимными пошлины США против сотрудничающих с Ираном стран

Россия не признает односторонние нелегитимные санкции и считает их нарушением международного права, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала анонсированные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины против стран, сотрудничающих с Ираном.

«Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики, и мы намерены продолжать развивать торговые связи со всеми заинтересованными государствами, ориентируясь в первую очередь на свои национальные интересы, а не на угрозы и запугивания со стороны третьих стран»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

О том, что сотрудничающие с Ираном страны будут платить пошлину в 25% в каждой сделке с США, Дональд Трамп сообщил 13 января. В тот же день Мария Захарова заявила, что Россия осуждает вмешательство внешних сил в ситуацию в Иране, где с конца декабря проходили масштабные протесты. Российская сторона, в частности, называла категорически недопустимыми угрозы США в адрес Исламской Республики.

Лусине Баласян