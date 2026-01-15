Дегтярев: МОК вынесет решение по статусу ОКР после Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение по статусу Олимпийского комитета России (ОКР) после Игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост председателя ОКР.

В интервью РБК Михаил Дегтярев заявил, что ОКР ожидает от МОК «положительное решение». По его словам, в отличие от предыдущего президента МОК Томаса Баха, действующая глава организации Кирсти Ковентри «сразу передала запрос в работу». Также Дегтярев отметил, что подход госпожи Ковентри к вопросу восстановления членства ОКР ему «импонирует».

ОКР был временно лишен признания МОК в 2023 году за прием в члены олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Михаил Дегтярев сказал, что ОКР внес в устав организации изменения в соответствии с Олимпийской хартией.

Таисия Орлова