Бастрыкин: СКР за 15 лет возместил ущерб на триллион рублей

Следственный комитет России (СКР) за 15 лет направил в суд почти 1,5 млн уголовных дел. Об этом рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. По его словам, потерпевшим по этим делам возместили ущерб на общую сумму более 1 трлн руб.

К ответственности за 15 лет привлекли 1,6 млн лиц. Господин Бастрыкин добавил, что у обвиняемых для компенсации ущерба арестовали имущество совокупно почти на 900 млрд руб.

Глава ведомства рассказал о снижении числа дел об убийствах и причинении вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В 2011 году расследовали 12 тыс. и 8 тыс. таких преступлений, в то время как к 2024 году показатели снизились почти вдвое. Количество покушений на правоохранителей и военнослужащих уменьшилось в шесть раз. В то же время выросло число дел о взяточничестве: за девять месяцев 2025 года СКР расследовал 5,4 и 6,3 тыс. случаев получения и дачи взяток. В 2011 году эти показатели были вдвое ниже.

Господин Бастрыкин также рассказал, что за три года в России фигурантами дела о терактах и диверсиях стали 159 несовершеннолетних. Он отметил, что часто на такие преступления идут подростки из неполных семей. В ряде случаев дети действуют под влиянием обмана и думают, что выполняют задания правоохранительных органов.

