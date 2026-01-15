Главврач Новокузнецкой ГКБ назвал трагедией смерти младенцев

Главврач Новокузнецкой ГКБ №1 Виталий Херасков назвал трагедией смерть девяти младенцев в акушерском стационаре больницы с 4 по 12 января, передает «Ъ» из зала суда. «Смерть человека — это трагедия, смерть ребенка — вообще непереносима», — сказал Виталий Херасков.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Виталий Херасков

Сейчас в Центральном районном суде Новокузнецка проходит заседание по избранию меры пресечения Виталию Хераскову. Он был задержан накануне. Ему предъявлено обвинение в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ) из-за гибели девяти детей.

На суде Виталий Херасков сказал, что ситуация экстраординарная, в ней «следует разобраться профессионально». Следствие требует арестовать врача. Прокуратура — домашний арест. Защита — запрет определенных действий или подписку о невыезде. Судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения.

Подробнее о гибели детей в роддоме Новокузнецка — в материале «Ъ» «Недетская смертность».

Полина Мотызлевская, Новокузнецк