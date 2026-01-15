Армия Сирии ударила по штабу курдских сил к востоку от Алеппо

Войска переходного правительства Сирии направились в восточный район Алеппо после прибытия туда дополнительных войск Сирийских демократических сил (СДС), сообщает телеканал Al Jazeera. Сирийская армия ударила по складам компании по производству удобрений и бывшему почтовому отделению в городе Дейр-Хафере. Их силы СДС использовали как свои штаб-квартиры.

По данным агентства Anadolu, армия Сирии атаковала курдские формирования в восточной части Алеппо с помощью реактивных систем залпового огня. Столкновения СДС и сирийских войск произошли возле плотины «Тишрин» на реке Евфрат. Утром 14 января курдские объединения обстреляли позиции армии и жилые дома в окрестностях деревни Хамима к востоку от Алеппо с помощью беспилотников и крупнокалиберных пулеметов.

Армия Сирии организовала гуманитарный коридор в районе города Дейр-Хафер, чтобы вывезти граждан провинции в безопасные зоны. Агентство SANA сообщило, что курды перекрыли все проезды на подконтрольной им территории в Дейр-Хафере и Маскане. По словам представителя района Абдула Вахаба Абдула Латифа, из-за блокировки коридора местные жители выбирают небезопасные наземные маршруты, чтобы покинуть территории военных столкновений.

Столкновения между курдскими силами и войсками правительства Сирии возобновились в Алеппо в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в конце декабря. 10 января армия Сирии заявила, что взяла последний курдский район Шейх-Максуд под свой контроль. Через три дня командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо. По версии ведомства, курды используют эту территорию для ударов беспилотниками по жилым кварталам и постам сирийской армии.

