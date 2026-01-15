Каток и горка высотой с девятиэтажный дом возобновят работу в Екатеринбурге

Каток «Энергия льда» и 24-метровая горка «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила вновь откроются 16 января, сообщили в пресс-службе РМК. Ранее они прекращали работу из-за сильных морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Друзья, прогноз погоды на завтра позитивный. Поэтому с завтрашнего дня все площадки фестиваля работают в обычном режиме: с 12:00 до 21:30 — по будням и с 10:00 до 21:30 — по выходным и праздникам. Продажи билетов на 16 января уже доступны на нашем сайте»,— говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, с 16 января возобновят работу каток «Северное сияние», горка Т-Банк, лыжная база и аттракционы в ЦПКиО им. Маяковского. Также с 16 января вернется к работе каток на площади 1905 года, сообщили в администрации катка.

Горка высотой с девятиэтажный дом открылась в Екатеринбурге в конце декабря в рамках фестиваля «Энергия РМК. Зима». За новогодние праздники фестиваль посетили более 430 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что аномально холодная погода при температуре воздуха на 7°-9° ниже нормы сохранится в Свердловской области в пятницу, 16 января. К воскресенью немного потеплеет.

Полина Бабинцева