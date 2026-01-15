Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Свердловской области

Аномально холодная погода при температуре воздуха на 7°-9° ниже нормы сохранится в Свердловской области в пятницу, 16 января, сообщили в Уральском гидрометцентре. К воскресенью немного потеплеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу температура ночью на Среднем Урале опустится до -20°..-25°, при прояснении до -30°. Днем ожидается -12°..-17°. Прогнозируются переменная облачность, изморозь, отсутствие осадков. В субботу ночью -15°..-20°, при прояснении до -30°, днем -9°..-14°. Ветер западный с усилением до 2-7 м/с. Ночью воскресенья будет -14°..-19°, днем -11°..-16°, местами небольшой снег, днем на западе до умеренного.

В Екатеринбурге в пятницу и субботу осадков не ожидается. 16 января ночью -23°, днем -14°, 17 января — ночью -16°, днем -10°. Небольшой снег прогнозируется 18 января, ночью -15°, днем -12°.

Ирина Пичурина