Комиссия Совфеда по защите суверенитета сделает акцент на внутренних вызовах

Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров сообщил, что сенаторы в будущем намерены уделять особое внимание внутренним вызовам и угрозам.

Господин Джабаров рассказал также, что ежегодный доклад комиссии будет представлен в верхней палате парламента в феврале. «Скорее всего, на втором заседании (Совета федерации. — "Ъ")»,— заявил сенатор в разговоре с «РИА Новости».

В докладе по итогам 2024 года комиссия делала акцент на внешних угрозах. Отдельная глава документа была посвящена вмешательствам в избирательный процесс на примере президентских выборов в России и электоральных кампаний в странах бывшего СССР. Уже тогда сенаторы анализировали вероятность иностранного вмешательства в выборы в Государственную думу. «Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году, — говорилось в докладе. — США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году (при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так и юридических лиц)».

«Сейчас ситуация поменялась, задачи новые появились, поэтому будем немного перестраивать работу комиссии с упором на внутренние вызовы и угрозы, потому что на них сейчас делают ставку наши враги, прежде всего»,— отметил парламентарий. В разговоре с «Ъ» господин Джабаров не смог уточнить, каких именно изменений стоит ожидать в работе комиссии. «Это так я пока – в общих словах»,— сказал сенатор. Вся конкретика, по его словам появится к началу февраля.

Владимир Джабаров сообщил также, что в этом году комиссия традиционно создаст рабочую группу для мониторинга осенней избирательной кампании в Госдуму. По итогам ее работы, рассказал сенатор, возможны поправки в законодательстве страны. «Ввиду того, что комиссия начнет работать, появятся новые вызовы, наверное, возникнет ситуация, когда надо будет что-то в наш закон добавлять, может, что-то новое внести»,— подчеркнул глава комиссии.

Выборы девятого созыва Государственной думы пройдут осенью 2026 года. Параллельно с ними обновятся составы почти 50 региональных парламентов. В семи субъектах запланированы выборы губернаторов.

Подробнее об избирательных кампаниях этого года — в материале «Первым делом — депутаты».

Степан Мельчаков