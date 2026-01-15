Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов взял бронзу на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира, который проходит во французском Куршевеле. Он показал результат 2 минуты 46,2 секунды.

Победителем стал испанец Ориоли Кардони (2 минуты 41,6 секунды). Французский спортсмен Тибо Ансельме занял второе место (+3,7).

Никита Филиппов впервые в карьере завоевал медаль на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял 7-е место в вертикальной гонке и стал 25-м в спринте.

Ски-альпинист первым из российских спортсменов отобрался на Олимпиаду 2026 года благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Филиппов принял приглашение Международного олимпийского комитета принять участие в Играх.

Таисия Орлова