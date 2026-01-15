Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на проходящем в Казани шестом этапе Кубка России. Эта победа стала для него первой в текущем сезоне.

Большунов показал время 32 минуты 22,2 секунды. Занявший второе место Егор Митрюшин отстал от него на 16,9 секунды, финишировавший третьим Иван Горбунов — на 30,7 секунды.

Большунов идет вторым в общем зачете Кубка России с 405 очками. Лидирует Сергей Ардашев (718 очков). Шестой этап турнира завершится 18 января.

Помимо трех золотых медалей Олимпиад на счету 28-летнего Большунова четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира по лыжным гонкам у него одна золотая награда, шесть серебряных и одна бронзовая.

Арнольд Кабанов