Сбежавшую из Ингушетии из-за насилия в семье Айну Манькиеву выпустили из ОВД в Москве

Уроженка Ингушетии Айна Манькиева, сбежавшая из семьи и заявившая о насилии со стороны родственников, покинула отдел полиции в Москве, сообщает Forbes. Об этом также сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

О задержании госпожи Манькиевой стало известно сегодня. Заявление о краже написала мать девушки: согласно нему, подозреваемая похитила 20 тыс. руб. Отмечалось, что девушку должны были передать ингушским правоохранителям.

Айна Манькиева сбежала из дома в 2025 году и заявила о домашнем насилии. После задержания она написала встречное заявление и потребовала возбудить дело против ее родственников. По ее словам, члены семьи неоднократно избивали и насиловали ее. Отец девушки Хамбор Манькиев отвергает обвинения в применении насилия.

