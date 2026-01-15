В Москве задержали заявившую о насилии в семье жительницу Ингушетии

В Москве полицейские задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, сбежавшую из семьи и заявившую о домашнем насилии. По данным правозащитников, девушку объявили в розыск после того, как ее мать написала заявление о краже 20 тыс. руб. Член Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что столичные правоохранители могут передать Айну Манькиеву ингушским оперативникам.

Айна Манькиева сбежала из дома в апреле 2025 года, родственники сначала объявили ее пропавшей без вести, пишет Forbes. После этого девушка записала видеообращение, в котором попросила не искать ее, и заявила о насилии в семье. Вскоре с госпожи Манькиевой сняли статус пропавшей, однако 6 августа против девушки возбудили уголовное дело, ее объявили в федеральный розыск.

После задержания Айна Манькиева написала встречное заявление с требованием возбудить дело против ее родственников. В нем утверждается, что родственники избивали ее и неоднократно насиловали. Задержанная заявила, что ее жизнь подвергали опасности, и попросила государственной защиты. Также она сообщила о «заведомо ложном доносе со стороны матери».

Отец Айны Манькиевой — Хамбор Манькиев — в разговоре с «Осторожно Media» заявил, что не знает о задержании дочери. Он отвергает обвинения в применении насилия и утверждает, что семья не знает о причинах побега девушки. Мужчина также заявил, что дочь «завербовали», чтобы «разрушить семью».

Никита Черненко