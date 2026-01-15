После взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре возбудили уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности после взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Правительство Республики Коми сообщило, что в результате происшествия пострадали девять человек, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Управление МВД по региону начало проверку по факту произошедшего. Отмечается, что после взрыва у учебного центра загорелась крыша, на данный момент пожар локализован.

В правительстве Коми уточнили, что в учебном центре взорвалась светошумовая граната. Из здания эвакуировали 200 человек. На месте работали 10 бригад скорой помощи, пострадавшие госпитализированы.

Никита Черненко