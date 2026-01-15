Девять человек пострадали в Коми при взрыве в центре профподготовки МВД

В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната. В результате пострадали девять человек, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минздраве региона.

ТАСС пишет, что в больницы доставлены восемь человек. Один пострадавший от госпитализации отказался. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, две из них — реанимационные. Сейчас у здания дежурит еще одна бригада.

По данным МВД по региону, во время занятий в здании загорелась крыша. Возгорание локализовано на площади 340 кв. м, сообщило МЧС республики.

Речь идет о здании на ул. Менделеева. МВД устанавливает все обстоятельства произошедшего. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело «по факту хлопка» по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.