Великобритания вслед за Евросоюзом понизила потолок цен на российскую нефть

С 31 января Британия снизит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель. Это следует из документа Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Такое же решение принял Евросоюз.

Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года. Изначально он был на уровне $60 за баррель. В 2025 году его опустили до $47,6 за баррель.

Россия ввела ответные меры. Они действуют до 30 июня 2026 года и направлены против поставок российской нефти и нефтепродуктов, если в контрактах предусмотрено использование ценового потолка.

