Белгородская компания выиграла торги на питание для больниц на 408 млн

Белгородское ООО «Винегретъ» стало победителем двух конкурсов по организации лечебного питания в медицинских учреждениях области на протяжении 2026 года. Компания не стала снижать начальные цены контрактов. Общая сумма соглашений в двух закупках составила 408,9 млн руб. Это следует из документации торгов.

«Винегретъ» предоставит лечебное питание десяти медицинским учреждениям. В рамках первой закупки — губкинской городской детской больнице, губкинской центральной райбольнице (ЦРБ), детской окружной клинической больнице в Белгороде, старооскольской окружной больнице святителя Луки Крымского, старооскольской окружной детской больнице, а также яковлевской ЦРБ. Свои услуги в этих медучреждениях компания оценила в 340,1 млн руб. В рамках второй закупки за 68,8 млн руб. «Винегретъ» организует рацион пациентам томаровской районной больницы им. И. С. Сальтевского, старооскольского центра психиатрии и психиатрии-наркологии, старооскольского кожвендиспансера и городской больницы № 2 Белгорода.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», победитель тендеров обязан готовить и доставлять лечебное питание в соответствии с утвержденным семидневным цикличным меню в период с даты заключения контракта по 28 декабря 2026 года включительно. Готовые блюда должны прибывать в медучреждения не позднее чем за 30 минут до установленного времени приема пищи пациентами.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Винегретъ» зарегистрировано в 2010 году в Белгороде для ведения деятельности предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Марк Штурмин, ему же принадлежат 10% долей компании. Остальные 90% поровну поделены между Мариной Кобылиной, Михаилом (Сергеевичем) Яковенко и Александром (Сергеевичем) Яковенко. Выручка «Винегрета» за 2024 год составила 404 млн руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

В конце ноября белгородские школы объявляли два тендера на организацию питания для учащихся за 252 млн. Победителем конкурсов стало местное ООО «Фабрика социального питания» Вадима Клета.

Кабира Гасанова