252 млн рублей предлагают подрядчикам на организацию питания белгородские школы

Школы Белгорода начали искать поставщиков для организации горячего питания учащихся на следующий год. Согласно сайту госзакупок, в двух размещенных конкурсах совокупная начальная стоимость услуг составила 252 млн руб. Заказчиками выступают 35 муниципальных общеобразовательных учреждений города, включая школы, гимназии и лицеи.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Поставщики могут подать заявки до 12 декабря 2025 года, подведение итогов состоится 17 декабря.

Так, заказчиками питания стали МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», «Гимназия № 5», «Гимназия № 2», «Гимназия № 12» им. Ф.С. Хихлушки, «Средняя общеобразовательная школа № 29» им. Д.Б. Мурачева, «Средняя общеобразовательная школа № 28», «Гимназия № 22», «Лицей № 10», «Лицей № 32», «Средняя общеобразовательная школа № 20», «Средняя общеобразовательная школа № 21», «Гимназия № 3», «Средняя общеобразовательная школа № 4» и «Средняя общеобразовательная школа № 27». Также в их числе: школы № 13, 31, 18, 50, 48, 40 имени Героя Советского Союза В. С. Шаландина, 19 имени В. Казанцева, 33, 49 (с углубленным изучением отдельных предметов), 41, 42, 43, 47, 46, 45, 37, 35, 34 и 16.

Срок оказания услуг — с 12 января по 30 декабря 2026 года. Питание должно предоставляться ежедневно в соответствии с учебными планами и расписанием занятий. Согласно документации, предусмотрено несколько видов услуг. Учащиеся 5–11 классов должны получать дополнительное питание один раз в неделю — молоко в индивидуальной упаковке объемом 0,2 кг и жирностью 3,2%, соответствующее требованиям ГОСТ. Стоимость одной единицы — 27 руб.

Для школьников льготных категорий предусмотрен горячий обед пять раз в неделю по цене 103 руб. на человека. И последняя категория — ученики 5–11 классов, которые будут получать горячий завтрак пять раз в неделю за 85 руб. на человека. Меню должно соответствовать требованиям действующих санитарных норм, а качество и периодичность услуг — параметрам, указанным в техническом задании закупки.

Мэрия Воронежа уже заключила контракты на организацию горячего питания (обеды и завтраки) в 118 школах до лета 2026 года, следует из конкурсной документации. Общая начальная цена контрактов составила 1,03 млрд руб., фактическая снижена незначительно — до 1,02 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова