Белгородские медучреждения в 2026 году выделят на лечебное питание 408,9 млн

Медицинские учреждения Белгородской области объявили конкурсы на поиск подрядчиков для организации лечебного питания. Суммарная начальная цена контрактов двух торгов — 408,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках одной закупки предлагается заключить контракт с каждым из шести медучреждений — губкинской городской детской больницей, губкинской центральной райбольницей, детской окружной клинической больницей в Белгороде, старооскольской окружной больницей святителя Луки Крымского, старооскольской окружной детской больницей, а также яковлевской ЦРБ.

Другая закупка предполагает заключение контрактов с томаровской районной больницей им. И. С. Сальтевского, старооскольским центром психиатрии и психиатрии-наркологии, старооскольским кожвендиспансером и городской больницей № 2 Белгорода за 68,8 млн руб.

Источники финансирования — средства медучреждений. Победителям тендеров с момента заключения контракта по 28 декабря 2026 года необходимо организовать процесс приготовления и доставки лечебного питания в соответствии с утвержденным семидневным цикличным меню. При этом блюда должны прибыть в отделения медицинского учреждения за 30 минут до времени приема пищи пациентов.

Исполнитель имеет право готовить питание в самих медицинских учреждениях. старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского для этого предоставляет подрядчику пищеблок площадью 488 кв. м и хозблок на 667,2 кв. м. В губкинской ЦРБ для этих целей предусмотрено два пищеблока на 393,2 кв. м и 17,3 кв. м, а также овощехранилище на 69,7 кв. м. В детской областной клинической больнице — помещение площадью 399,7 кв. м. Губкинская городская детская больница отдает в пользование здание пищеблока с переходом и молочной кухней на 365,9 кв. м. В яковлевской ЦРБ готовить пищу можно в предоставляемых помещениях общей площадью 270 кв. м. В томаровской районной больнице им. И. С. Сальтевского — в помещении 6,6 кв. м. Отмечается, что в старооскольском центре психиатрии и психиатрии-наркологии, старооскольском кожвендиспансере и городской больнице № 2 Белгорода никакие объекты для приготовления пищи не предоставляются.

Заявки на оба конкурса принимаются до 29 декабря, итоги подведут 13 января.

В конце ноября подрядчиков для организации горячего питания начали искать и белгородские школы.

Кабира Гасанова