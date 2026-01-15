Роскомнадзор не увидел оснований для снятия ограничений с WhatsApp

На данный момент Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений в работе WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

22 октября 2025 года Роскомнадзор подтвердил, что ограничивает работу WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram. В ведомстве заявили, что эти мессенджеры чаще всего используют преступники для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил 15 января ТАСС, что WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) на территории РФ окончательно заблокируют в этом году. По его словам, такие меры абсолютно обоснованны, особенно в предвыборный год.