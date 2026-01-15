Обвиняемую в смерти блогера Бурцевой отправили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест до 3 марта Шоиру Назуллоеву, обвиняемую в смерти блогера Юлии Бурцевой. Ей вменили незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее смерть человека по неосторожности, сообщили в пресс-службе столичных судов.

По данным следствия, обвиняемая 4 января провела блогеру косметическую процедуру, после чего той резко стало плохо. У госпожи Бурцевой начался анафилактический шок, ее госпитализировали. Позже женщина скончалась.

Шоира Назуллоева признала вину. На допросе она рассказала, что не проводила тест на аллергию перед проведением процедуры. По ее словам, препараты она покупала сама у различных поставщиков через мессенджер. Также выяснилось, что у фигурантки нет высшего медицинского образования и лицензии на ведение косметологической деятельности.

Никита Черненко