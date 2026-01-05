Женщина умерла после визита в косметологическую клинику в Москве

38-летняя пациентка московской косметологической клиники умерла после процедуры, сообщили в прокуратуре. Столичное управление СКР возбудило уголовное дело о смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК).

По данным следствия, 4 января женщине провели косметологическую процедуру, после чего ей стало плохо. Ее госпитализировали в одну из городских больниц, однако спустя время она скончалась. Название процедуры не раскрывается.

По информации телеканала РЕН ТВ, погибшей оказалась блогер Юлия Бурцева. В клинике женщина проходила операцию по увеличению ягодиц.