Девелопер из Брянска возведет ЖК в Орле за 650 млн рублей

Брянское ООО «Специализированный застройщик (СЗ) "НД Орел"» Евгения Гавричкова планирует возвести в Орле жилой комплекс (ЖК) «Прокуровский». На реализацию проекта направят около 650,8 млн руб., следует из опубликованной проектной декларации.

Застройка планируется на улице Космонавтов, на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского,Раздольной, Бурова и Космонавтов. Проект включает строительство одного 17-этажного многоквартирного дома со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Площадь земельного участка составляет 7,7 тыс. кв. м, он находится в аренде у застройщика. Жилой комплекс включает 156 квартир и два нежилых помещения. Общая площадь объекта составит 11 тыс. кв. м, сумма общей площади всех жилых помещений — 7,9 тыс. кв. м, нежилых — 164 кв. м.

Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года, а первоначальная дата передачи объектов долевого строительства — 31 марта 2027 года. Проектом предусмотрено 58 гостевых машино-мест на территории объекта. Запланированы по одной детской, спортивной и контейнерной площадке.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "НД Орел"» зарегистрировано в 2018 году в Брянске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания принадлежит гендиректору Евгению Гавричкову (на 49% напрямую, еще на 51% — через брянское ООО «СЗ "Надежда Девелопмент"»). Выручка в 2024 году составила 11,2 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб. По собственным данным, ГК «Надежда Девелопмент» занимается строительством жилых домов с 1988 года, реализовала более 80 проектов, земельный банк компании под жилищное строительство составляет 120 га. По данным Единого ресурса застройщиков, занимает 431 место в России по объему строительства. В данный момент компания реализует пять проектов, четыре в Брянской области, один — в Орле.

В августе стало известно, что ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-6"», входящий в группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева, собирается построить 18-этажный жилой комплекс «Поколения» на улице Льва Толстого в северной части Орла за 872,4 млн руб.

Ульяна Ларионова