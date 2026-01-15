Непал попросил Россию возобновить прямые рейсы

Совет по туризму Непала попросил Россию возобновить прямые рейсы между странами. Старший директор совета Гандаки Мани Ламичане считает, что это будет способствовать туризму и укрепит отношения государств. Прямое авиасообщение между Россией и Непалом прекратилось в 2004 году.

«В 2000-х годах полеты прекратились. Я не знаю почему. Однако, видя рост потока туристов из России в Непале, мы просим российскую сторону перезапустить эти рейсы»,— сказал Гандаки Мани Ламичане «РИА Новости» во время конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress.

Посол России в Непале Алексей Новиков в интервью «Ъ» называл открытие прямого авиасообщения между двумя странами одним из приоритетных направлений работы. По его оценкам, это упростит реализацию проектов в экономической, образовательной, финансовой, гуманитарной и спортивной сферах.