Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Непал попросил Россию возобновить прямые рейсы

Совет по туризму Непала попросил Россию возобновить прямые рейсы между странами. Старший директор совета Гандаки Мани Ламичане считает, что это будет способствовать туризму и укрепит отношения государств. Прямое авиасообщение между Россией и Непалом прекратилось в 2004 году.

«В 2000-х годах полеты прекратились. Я не знаю почему. Однако, видя рост потока туристов из России в Непале, мы просим российскую сторону перезапустить эти рейсы»,— сказал Гандаки Мани Ламичане «РИА Новости» во время конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress.

Посол России в Непале Алексей Новиков в интервью «Ъ» называл открытие прямого авиасообщения между двумя странами одним из приоритетных направлений работы. По его оценкам, это упростит реализацию проектов в экономической, образовательной, финансовой, гуманитарной и спортивной сферах.

Новости компаний Все