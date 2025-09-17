Посол России Новиков допустил открытие прямого авиасообщения с Непалом

Посол России в Непале Алексей Новиков в интервью «Ъ» назвал одним из приоритетных направлений работы между странами открытие прямого авиасообщения. Он подчеркнул, что это позволит не только увеличить туристический поток, но и упростит реализацию проектов в экономической, образовательной, финансовой, гуманитарной и спортивной сферах.

«Это позволило бы наладить более динамичный деловой и культурный диалог, а также стимулировало бы инвестиции и двусторонние контакты на региональном уровне»,— отметил Алексей Новиков.

Посол рассказал, что в последние месяцы обсуждалась возможность запустить прямые рейсы в аэропорт Бхайрахавы в непальской провинции Лумбини. «Однако в силу недавних беспорядков и нанесенного ущерба инфраструктуре этого аэропорта вопрос, очевидно, будет отложен до полного восстановления всех воздушных терминалов»,— объяснил господин Новиков. Он отметил, что российская сторона ожидает возобновления переговоров по этому вопросу.

Подробнее — в интервью посла «Самое важное — никто из наших граждан не пострадал».

Лусине Баласян