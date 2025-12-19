В Белгородской области будут судить сахалинца за попытку вступить в ВСУ

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Сахалинской области. Ему вменяют покушение на государственную измену (ч. 3, ст. 30, ст. 275 УК РФ) и на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Статьи предполагают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы направлены во Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый связался с представителем ВСУ и сообщил о готовности выехать на Украину для участия в деятельности легиона «Свобода России» (признан в РФ террористическим, запрещен). Правоохранительные органы пресекли преступление, когда сахалинец пытался пересечь государственную границу в Краснояружском районе Белгородской области. Расследованием уголовного дела против него занималось управление ФСБ России по Белгородской области.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителя Белгорода оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма.

Егор Одегов