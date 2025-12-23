В Белгородской области иркутянина обвинили в попытке вступить в терорганизацию

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Иркутска 2005 года рождения. Его обвиняют в покушении на участие в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, иркутянин решил вступить в «Русский добровольческий корпус», зная, что это признанная террористической и запрещенная в РФ организация. По указанию зарубежных кураторов иркутянин прибыл в Шебекино Белгородской области, чтобы попасть на Украину. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

В конце декабря прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего сахалинца. Ему вменяют покушение на госизмену и участие в террористической организации.

Мария Свиридова