Курганный могильник Ульяновка-5 исключен из перечня памятников Ставрополья

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия исключило курганный могильник Ульяновка-5 из перечня выявленных объектов археологического наследия региона. Соответствующий приказ подписан 12 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Решение принято после отказа Министерства культуры РФ включить данный памятник в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Отрицательное заключение ведомство вынесло 24 декабря 2025 года на основании государственной историко-культурной экспертизы от 20 ноября 2025 года.

Значительную часть комплекса погребений курганного могильника «Ульяновка-5» составляют захоронения эпохи средней бронзы, принадлежащие северокавказской и предкавказской культурам.

Археологический объект располагался в Минераловодском районе Ставропольского края — в 1608 метрах к юго-востоку от улицы Ленина, 75 в селе Ульяновка и в 7326 метрах к западу от улицы Лесная, 2Б в поселке Кумагорск.

Приказом также признан утратившим силу документ управления от 12 января 2022 года, которым курганный могильник был включен в перечень выявленных объектов археологического наследия.

Приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

В 2022 году Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия включило могильник в перечень выявленных объектов археологического наследия. Это решение было принято на основании обращения ООО «ОКН-проект» от 29 декабря 2021 года №631.

Ранее в Ставропольском крае археологи завершили исследования курганного могильника «Сотниковское-1», расположенного в Благодарненском городском округе

Тат Гаспарян