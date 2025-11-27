На Ставрополье завершили раскопки могильника эпохи бронзы «Сотниковское-1»

В Ставропольском крае археологи завершили исследования курганного могильника «Сотниковское-1», расположенного в Благодарненском городском округе, пишет ИА StavropolMedia.

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Ставропольского края

Курган признали памятником федерального значения, что подчеркивает его историческую и культурную ценность. В ходе раскопок специалисты обнаружили шесть захоронений, относящихся к периоду от раннего до позднего бронзового века. Среди них выявлены памятники катакомбной и срубной культур, что свидетельствует о разнообразном культурном наследии региона.

Археологи нашли и изучили 18 предметов, возраст которых оценивается примерно в 4 тысячи лет. В находках представлены артефакты, которые помогут уточнить хронологию и историю заселения территории нынешнего Ставрополья. Данные позволят лучше понять этапы развития человеческой деятельности на Северном Кавказе в бронзовом периоде. Курганная насыпь первоначально имела высоту около 5 метров и диаметр до 42 метров, что указывает на значимость захоронения в древности.

Этот могильник стал частью более широкой исследовательской работы в регионе. Ранее в Ставропольском крае официально признали объектами культурного наследия еще три курганных захоронения — «Ковганский-3», «Ковганский-4» и «Ковганский-5». Также в окрестностях Железноводска выявили несколько курганных могильников разных исторических эпох, начиная от бронзового века до раннего железного века, что свидетельствует о постоянном заселении и ритуальной активности на территории Ставрополья в древности.

Выявленные материалы и данные раскопок позволят ученым продолжить изучение этнокультурных процессов, миграций и взаимодействий племен, населявших Северо-Западный Кавказ в бронзовом веке. Это важный шаг к сохранению и популяризации культурного наследия региона, а также к пониманию древней истории этой части Евразии.

Станислав Маслаков