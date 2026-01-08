The Times: Франция и Британия отправят до 15 тыс. миротворцев на Украину

Франция и Великобритания планируют направить на Украину до 15 тыс. военнослужащих, пишет газета The Times со ссылкой на источники. Основными задачами французских и британских военных станут обслуживание техники, обучение ВСУ и строительство оборонной инфраструктуры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

По информации издания, Британия предоставит Украине менее половины от ожидаемого числа миротворцев (около 7,5 тыс.). Указанная цифра в 15 тыс. военнослужащих, убеждены собеседники The Times, выглядит оптимистичной для обеих стран.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с коллегами из Великобритании и Украины Киром Стармером и Владимиром Зеленским подписали декларацию о развертывании войск двух стран на Украине после завершения боевых действий. Теперь документ должен пройти через голосование в национальных парламентах. Позднее в тот же день Кир Стармер говорил о возможности строительства французских и британских военных баз по всей Украине.