В Челябинске оборудуют пять площадок для крещенских купаний

Для челябинцев в ночь с 18 на 19 января организуют пять площадок для крещенских купаний. У каждой из них будут дежурить спасатели, полицейские и медики, сообщает пресс-служба администрации города.

Купели организуют рядом с пляжем «Каспийский берег» и в районе улицы Красных казаков, 1 поселка Сосновка на Шершневском водохранилище, около гостиницы «Смолино-парк» и в районе пляжа «Солнечный берег», а также рядом с пансионатом ветеранов войны и труда и пляжа «Восточный берег» на озере Первое.

Купели будут открыты с 18 января 17:00 до 19 января 16:00. У каждой из них установят теплые раздевалки, биотуалеты и настилы.

Ольга Воробьева