Великобритания пообещала ответить на высылку дипломата из России

Власти Великобритании рассматривают ответные меры после того, как МИД России выслал сотрудника посольства Лондона в Москве Гарета Сэмюэла Дэвиса. Об этом сообщил МИД Британии. ФСБ России считает, что дипломат связан с британскими спецслужбами.

«Это не первый случай, когда Кремль выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников»,— следует из заявления британского МИД (цитата по Reuters).

В МИД Британии считают, что решение России «подрывают основные условия, необходимые для функционирования дипломатических миссий». «Их нападения на британских дипломатов продиктованы отчаянием»,— добавили в ведомстве.

Гарет Сэмюэл Дэвис занимал в посольстве России должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела. По версии ФСБ, он был отправлен в Россию под прикрытием. МИД России отозвал у дипломата аккредитацию, он должен покинуть страну в ближайшие две недели. Москва пообещала Лондону зеркальный ответ в случае эскалации ситуации.