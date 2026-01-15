«Времени на раскачку в России ему точно никто не даст»

«Спартак» официально представил нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Пресс-конференция испанца прошла на домашней арене клуба. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. В чемпионате страны «Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

На встречу с представителями прессы в этот раз пришел не только новый главный тренер, но и спортивный директор, тоже испанец, Френсис Кахигао. Острых вопросов журналисты задали немало, только вот ответов на них зачастую не было. Возможно, свою роль сыграл языковой барьер. Но в основном Карседо и Кахигао постоянно приходили к тому, что нынешние результаты «Спартака» неприемлемы и их нужно улучшать. Даже когда спортивного директора спросили, кто в ответе за нынешние результаты команды, он пустился в рассуждения о том, что часть вины лежит на всех, от руководителей до футболистов. Единственное, что признал господин Кахигао, так это тот факт, что теперь в случае провала он будет нести за это ответственность.

Что же касается нового наставника, то он уверял, что знает, куда приехал. И тут ему можно верить, все-таки Карседо работал в тренерском штабе Унаи Эмери, когда тот возглавлял красно-белый клуб в 2012-м, и понимает уровень ответственности. Журналисты даже историю с Артемом Дзюбой, который назвал Эмери «тренеришкой» вспомнили. Но Карседо на провокации не поддавался и конкретики в ответы не добавлял. Испанец назвал Дзюбу большим игроком, периодически говорил о красивом футболе, который будет ставить своей нынешней команде, о том, что получил достаточный опыт, который ему в этом поможет. И, конечно, упоминал баланс между атакой и обороной.

Также тренер заявил, что ему вполне хватит зимней паузы, чтобы донести свои мысли до футболистов и утверждал, что приехал в Москву не из-за денег: «"Спартак" знают везде, это известная футбольная команда, и очень большой клуб. Да, "Пафос" сейчас играет в Лиге чемпионов, и там все было хорошо, там меня любили, и мы добивались определенных результатов. У меня были и другие предложения, но в итоге я принял решение получить второй шанс здесь. Деньги, поверьте, не главная мотивация».

По данным инсайдеров, зарплата испанца в «Спартаке» с учетом бонусов может доходить €2,5 млн. В кипрском «Пафосе», который он возглавлял ранее, ему платили значительно меньше. А если учесть, что красно-белые еще и отступные в €600 тыс. его бывшему клубу заплатили, времени на раскачку в России Карседо точно никто не даст. На пресс-конференции от него даже требовали назвать состав на ближайший матч РПЛ, а один из коллег вообще начал свой вопрос так: «Хуан Карлос, вам все говорят, мол, добро пожаловать в Россию. Но я скажу вам традиционно: "Добро пожаловать в ад". На вашем месте не так давно сидел главный тренер, который говорил, что он знаком с дьяволом, но это ему не помогло».

Так что Карседо, еще даже не начав работать с командой, уже попал под давление. Теперь его действия на посту столичного клуба будут рассматривать буквально под микроскопом. И пока, если судить по отзывам болельщиков, в успех испанца мало кто верит, и переубедить скептиков можно только победами. Возможно, новому тренеру поможет тот факт, что в этом сезоне «Спартак» уже точно не будет претендовать на чемпионство — разрыв между красно-белыми и группой лидеров слишком велик.

Но если команда, которую привыкли называть народной, с ценой состава более €130 млн продолжит регулярно терять очки и с новым наставником, долго на своем посту Карседо вряд ли протянет. Особенно если учесть, что в «Спартаке» вопросы с увольнением тренеров решаются очень быстро.