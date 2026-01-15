Томские браконьеры пошли под суд за убийство четырех лосей
Прокуратура Молчановского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей в возрасте 28 и 32 лет, которые обвиняются в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) на лосей.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как сообщили в надзорном ведомстве, в июне 2025 года обвиняемые совместно со знакомым незаконно добыли четырех лосей в запрещенный для охоты период. Ущерб государству составил 960 тыс. руб. Расследование уголовного дела в отношении третьего фигуранта продолжается.
Обвиняемые полностью признали вину и возместили ущерб. Дело браконьеров будет рассматривать Молчановский райсуд.