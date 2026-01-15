В Госдуме раскритиковали механизм отбора фильмов для господдержки

Члены комитета Госдумы по культуре обсудили законопроект, наделяющий Минкульт правом определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку. Актер Дмитрий Певцов («Новые люди») заявил, что «хорошим и глубоким» проектам в России трудно получить финансирование.

При этом среди зрителей популярны такие фильмы, как «Чебурашка», которые «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют», добавил господин Певцов. «Это вредный продукт, который разлагает наших детей»,— сказал он. По мнению депутата, авторы фильма «Чебурашка» «взяли франшизу и заработали бабла», как и в случае с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными».

Депутат Иван Мусатов (ЛДПР) призвал прекратить практику, «когда свои своим дают деньги на фильмы». Он добавил, что не все продюсеры «типа Роднянского» (Александр Роднянский объявлен иноагентом) уехали из России. В стране «остались люди, которые уехать не смогли», но если раньше они снимали «звягинщину» (от фамилии каннского лауреата Андрея Звягинцева), то теперь — сказки, утверждает господин Мусатов. Он призвал «находить и фильтровать» таких представителей киноиндустрии.

