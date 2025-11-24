Правкомиссия расширила полномочия Минкульта в выборе приоритетных тем для кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предоставляет Минкульту России право определять приоритетные темы для финансирования фильмов. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроект предусматривает несколько форм поддержки отрасли: от полного до частичного финансирования национальных фильмов, соответствующих приоритетным направлениям. Помимо этого, документ включает субсидирование проката анимационных фильмов, рассчитанных на детскую и юношескую аудиторию.

«В настоящее время законодательством предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако указанная норма не распространяется на анимационные фильмы», — резюмировал Груздев (цитата по ТАСС).

Ранее депутаты думы ХМАО-Югры критиковали региональное правительство за невыполнение обещания ежегодно выделять 50 млн руб. на субсидирование национальных фильмов.