В Нальчике руководство дорожной фирмы хотят привлечь к субсидиарке на 44 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Автомостстрой» из Нальчика подала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности трех контролирующих лиц компании. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К ответственности привлекают Цирхова Мусарби Мухамедовича, Мирзоева Хамбии Алиевича и Мирзоева Герихана Хамбиевича. С каждого из них планируют взыскать по 43,8 млн руб. по обязательствам должника.

ООО «Автомостстрой», занимавшееся строительством автомобильных дорог и автомагистралей, признали банкротом решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики 13 ноября прошлого года. Конкурсное производство открыли на полгода.

Конкурсным управляющим назначена Мадина Ворокова из ассоциации «МСРО Содействие». Она направила соответствующее заявление в суд 13 января.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автомостстрой» зарегистрировано в 2022 году в городе Нальчик (Кабардино-Балкария). Основной вид деятельности предприятия — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является Хамбии Мирзоев. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал предприятие банкротом в ноябре 2025 года. Инициатором выступило само ООО «Автомостстрой», обратившись в суд с заявлением о несостоятельности.

