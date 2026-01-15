Продажу опасного напитка Aloe Vera выявили в Нижегородской области
Факт реализации небезопасного напитка Aloe Vera выявили в Шахунье. После контрольной закупки с продажи сняли 22 бутылки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 15 января 2026 года.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Aloe Vera производства ООО «ВельтаПенза» ранее выявили летучие органические соединения, не заявленные в составе. Причиной проверки стало отравление ребенка в Москве: после глотка он почувствовал горечь и онемение во рту, а из бутылки исходил запах ацетона. Одна из версий Роспотребнадзора — миграция химических веществ из упаковки в напиток, которые поменяли его состав.
После проверок система маркировки «Честный знак» по требованию Роспотребнадзора остановила реализацию более 22,5 млн единиц напитка.
В отношении продавца Aloe Vera в Шахунье возбуждено административное дело по ст. 15.12.1 КоАП РФ (Непредставление сведений, нарушение порядка их представления либо представление недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке).