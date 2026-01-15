Продажу опасного напитка Aloe Vera выявили в Нижегородской области

Факт реализации небезопасного напитка Aloe Vera выявили в Шахунье. После контрольной закупки с продажи сняли 22 бутылки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 15 января 2026 года.

В Aloe Vera производства ООО «ВельтаПенза» ранее выявили летучие органические соединения, не заявленные в составе. Причиной проверки стало отравление ребенка в Москве: после глотка он почувствовал горечь и онемение во рту, а из бутылки исходил запах ацетона. Одна из версий Роспотребнадзора — миграция химических веществ из упаковки в напиток, которые поменяли его состав.

После проверок система маркировки «Честный знак» по требованию Роспотребнадзора остановила реализацию более 22,5 млн единиц напитка.

В отношении продавца Aloe Vera в Шахунье возбуждено административное дело по ст. 15.12.1 КоАП РФ (Непредставление сведений, нарушение порядка их представления либо представление недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке).

Галина Шамберина