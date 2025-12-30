В России сняли с продажи еще 160 тыс. бутылок Aloe Vera после проверок

Система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera после проверок Роспотребнадзора. Всего под ограничения попали 298 тыс. единиц товара. По итогам лабораторных исследований в напитке были обнаружены незаявленные компоненты, сообщила пресс-служба «Честного знака».

Проверки начались после инцидента с отравлением ребенка в Новой Москве. Telegram-канал Mash писал, что после глотка напитка он почувствовал горечь и онемение во рту, а из бутылки исходил запах ацетона. Одна из версий Роспотребнадзора — миграция химических веществ из упаковки в напиток, которые поменяли его состав.

«В таких ситуациях важно действовать быстро и точечно. Система маркировки дает возможность отработать поручения контрольных органов на уровне конкретных цифровых кодов — по каждой бутылке: заблокировать продажи, увидеть, где находится каждый экземпляр товара, и ограничить его оборот в офлайн- и онлайн-рознице»,— отметил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваз Юсупов.

Роспотребнадзор сообщал, что в пяти образцах напитка с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10, 12 и 21 декабря 2025 года были обнаружены летучие органические соединения. Россиянам рекомендовали не употреблять напиток до завершения исследований.