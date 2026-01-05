В России сняли с продажи более 22 млн бутылок напитка Aloe Vera

Система маркировки «Честный знак» по требованию Роспотребнадзора остановила реализацию более 22,5 млн единиц напитка Aloe Vera. Произведена полная блокировка партий по четырем GTIN (глобальный номер товарной позиции), сообщили представители системы. Они подчеркнули, что это крупнейшая на данный момент блокировка с использованием механизмов маркировки.

В письме надзорного ведомства к оператору системы — Центру развития перспективных технологий — отмечалась необходимость принять срочные меры «по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан». Продажи приостановлены «до дополнительного уведомления».

Прежде система уже блокировала отдельные партии Aloe Vera по поручению Роспотребнадзора — всего чуть более 298 тыс. единиц продукции. Исследования выявляли не заявленные в составе компоненты.