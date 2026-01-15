Сборные Марокко и Сенегала по футболу вышли в финал Кубка Африки

Сборная Марокко по футболу обыграла команду Нигерии в полуфинале Кубка Африки. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались марокканцы — 4:2.

В финале сборная Марокко сыграет против команды Сенегала, которая ранее оказалась сильнее египтян (1:0). Решающий матч пройдет 18 января на стадионе Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском Рабате.

Марокканцы сыграют в финале Кубка Африки впервые с 2004 года — тогда они уступили команде Туниса (1:2). Сборная становилась победителем турнира в 1974 году. Команда Сенегала трижды выходила в финал Кубка Африки. В 2021 году сборная выиграла трофей, победив в финале египтян со счетом 1:0.

В Кубке Африки участвуют сборные 24 стран континента. Матчи проходят в шести городах Марокко.

Таисия Орлова