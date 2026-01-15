Инвесторы сторонятся вложений в США из-за непредсказуемой политики Трампа

Глава американского инвестфонда Pimco — одного из крупнейших в мире с активами под управлением на $2,2 трлн — Дэн Айвасин заявил, что «непредсказуемая» политика Дональда Трампа ведет к тому, что инвесторы отходят от вложений в американскую экономику.

В интервью Financial Times Дэн Айвасин рассказал, что Pimco уже диверсифицирует свой портфель активов, покупая акции компаний не из США, так как фонду приходится сталкиваться с быстро меняющейся политикой президента, которая ведет к росту волатильности на рынке. «Важно понимать, что эта администрация довольно непредсказуемая,— отметил господин Айвасин.— Что мы делаем в связи с этим? Мы диверсифицируем… На наш взгляд, мы находимся в многолетнем периоде диверсификации со снижением доли американских активов».

Глава Pimco заявил об этом в условиях обострения конфликта между Дональдом Трампом и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. Несколько дней назад стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении него и других сотрудников регулятора. Ранее господин Трамп неоднократно критиковал главу ФРС, прежде всего за неготовность сильно снижать ключевую ставку. Расследование против господина Пауэлла вызвало критику в финансовых кругах — в частности, главы 11 центробанков подписали письмо в его поддержку. Господин Айвасин также заявил, что «независимость ФРС в определении кредитно-денежной политики критически важна для рынков».

