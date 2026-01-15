Сотрудники «Куршской косы» прокомментировали задержание директора нацпарка

Задержание директора «Куршской косы» Анатолия Калины стало неожиданностью для сотрудников, сообщила пресс-служба национального парка.

«Но мы работаем в прежнем режиме, у нас есть исполняющий обязанности»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе. По словам собеседника агентства, и. о. директора назначен Алексей Иванцов.

Анатолий Калина был задержан 14 января в Калининградской области. Сегодня директора «Куршской косы» арестовали по делу о незаконной вырубке леса. По версии следствия, директор в составе преступной группы организовал незаконную вырубку на участке площадью около 1 га для постройки мест временного проживания туристов.

Господин Калина возглавил нацпарк в 2011 году. До этого он был заместителем директора. Ранее задержанный служил в органах МВД. В 2021 году он был избран депутатом Калининградской областной думы от «Единой России».